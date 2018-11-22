Топонимическая комиссия придумала название для улицы с «Лахта-центром» И прилегающим улицам

Топонимическая комиссия придумала название для улицы, на которой стоит «Лахта-центр». Об этом в четверг сообщил член комиссии Алексей Ерофеев.

Комиссия рекомендовала название Высотная улица, передает «Интерфакс». «Лахта-центр» будет домом №1 на этой улице, заявил Ерофеев.

Он отметил, что работа над названием проходила совместно с представителями «Лахта-центра». Они провели соответствующий опрос среди жителей Петербурга.

Ерофеев сообщил, что были варианты с названием в честь знаменитых морских портов. В частности, Эдинбургская улица. Также комиссия отклонила названия в честь представителей советского авангарда. «В итоге согласовали такие наименования, которые с одной стороны нейтральные, а с другой формируют некий топонимический ансамбль, сложившийся около «Лахта-центра», позволяют определить некую ауру этого места», — уточнил представитель комиссии.

Кроме этого, топонимическая комиссия выбрала названия для прилегающих улиц. В частности, выходящую на Финский залив набережную решили назвать Открытой. Ведущую к яхт-клубу улицу – Водной.

Отметим, «Лахта-центр» начали строить в 2012 году. В текущем году возведение небоскреба завершено, в настоящий момент идут отделочные работы. Общественные пространства откроют в следующем году. Окончательная стоимость центра составила около 120,7 млрд рублей.