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22.11.18 / 21:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Топонимическая комиссия придумала название для улицы с «Лахта-центром»

И прилегающим улицам

Фото АБН

Топонимическая комиссия придумала название для улицы, на которой стоит «Лахта-центр». Об этом в четверг сообщил член комиссии Алексей Ерофеев.

Комиссия рекомендовала название Высотная улица, передает «Интерфакс». «Лахта-центр» будет домом №1 на этой улице, заявил Ерофеев.

Он отметил, что работа над названием проходила совместно с представителями «Лахта-центра». Они провели соответствующий опрос среди жителей Петербурга.

Ерофеев сообщил, что были варианты с названием в честь знаменитых морских портов. В частности, Эдинбургская улица. Также комиссия отклонила названия в честь представителей советского авангарда. «В итоге согласовали такие наименования, которые с одной стороны нейтральные, а с другой формируют некий топонимический ансамбль, сложившийся около «Лахта-центра», позволяют определить некую ауру этого места», — уточнил представитель комиссии.

Кроме этого, топонимическая комиссия выбрала названия для прилегающих улиц. В частности, выходящую на Финский залив набережную решили назвать Открытой. Ведущую к яхт-клубу улицу – Водной.

Отметим, «Лахта-центр» начали строить в 2012 году. В текущем году возведение небоскреба завершено, в настоящий момент идут отделочные работы. Общественные пространства откроют в следующем году. Окончательная стоимость центра составила около 120,7 млрд рублей.

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