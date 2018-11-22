Все новости

22.11.18 / 17:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Особняк Челищева сдадут в аренду

За рубль

Фото citywalls.ru

Особняк Челищева на Вознесенском проспекте, 36 сдадут в аренду при условии обязательного восстановления здания. Об этом в четверг сообщили в Фонде имущества Петербурга.

Дом сдадут по программе «Аренда за рубль». К торгам фонд готовится вместе с комитетом имущественных отношений Петербурга. Победитель аукциона должен будет платить арендную плату, которая будет установлена по итогам торгов, пока объект будут реконструировать под гостиницу. После завершения работ инвестор может установить минимальную арендную плату в размере 1 рубль на 1 кв. м в год.

Отметим, особняк является памятником регионального значения. Дом Челищева построили в середине 18 века. Общая площадь каменного здания – 3584 кв. м. В особняке четыре этажа. Площадь атриума – 7352,2 кв. м.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.