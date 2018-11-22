Особняк Челищева сдадут в аренду За рубль

Особняк Челищева на Вознесенском проспекте, 36 сдадут в аренду при условии обязательного восстановления здания. Об этом в четверг сообщили в Фонде имущества Петербурга.

Дом сдадут по программе «Аренда за рубль». К торгам фонд готовится вместе с комитетом имущественных отношений Петербурга. Победитель аукциона должен будет платить арендную плату, которая будет установлена по итогам торгов, пока объект будут реконструировать под гостиницу. После завершения работ инвестор может установить минимальную арендную плату в размере 1 рубль на 1 кв. м в год.

Отметим, особняк является памятником регионального значения. Дом Челищева построили в середине 18 века. Общая площадь каменного здания – 3584 кв. м. В особняке четыре этажа. Площадь атриума – 7352,2 кв. м.