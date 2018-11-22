В Петербурге выбрали место для памятника Виктору Цою Работы разрешили выполнить до конца лета 2019 года

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга. Об этом в ГАТИ сообщили в четверг.

Скульптуру планируют установить в центре сквера, ограниченного бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов, вблизи станции метро «Проспект Ветеранов». ГАТИ разрешила провести работы с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года. Заказчик и исполнитель установки памятника — Фонд Ю.Ю. Жорно, уточнили в инспекции.

Напомним, год назад жители Кировского района выступили против установки памятника в этом месте. Они обратились с жалобой к депутату ЗакСа Петербурга Денису Четырбоку. В частности, горожане опасаются, что памятник станет социально неспокойным местом.