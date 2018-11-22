Все новости

22.11.18 / 17:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Пассажиропоток «Пулково» вырос до 15,56 млн человек за январь-октябрь

Самыми популярными направлениями стали Москва и Анталья

Фото АБН

По итогам первых десяти месяцев 2018 года пассажиропоток «Пулково» составил более 15,56 млн человек, что на 11,5% больше в годовом выражении. Об этом в четверг сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.

При этом на внутренних рейсах за указанный период «Пулково» обслужил около 9,27 млн пассажиров (+9,5% год к году). На международных направлениях услугами аэропорта воспользовались 6,29 млн человек (+14,6%).

Добавим, за январь-октябрь самыми популярными направлениями по России стали Москва, Симферополь, Сочи, а также Калининград и Екатеринбург. За рубеж пассажиры «Пулково» чаще всего летали в Анталью, Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, Минск и Париж.

Отметим, в конце октября «Пулково» перешел на зимнее расписание. Сезон продлится до 30 марта 2019 года включительно. В этот период в маршрутной сети аэропорта появится девять новых российских и зарубежных направлений.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.