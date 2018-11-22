Пассажиропоток «Пулково» вырос до 15,56 млн человек за январь-октябрь Самыми популярными направлениями стали Москва и Анталья

По итогам первых десяти месяцев 2018 года пассажиропоток «Пулково» составил более 15,56 млн человек, что на 11,5% больше в годовом выражении. Об этом в четверг сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.

При этом на внутренних рейсах за указанный период «Пулково» обслужил около 9,27 млн пассажиров (+9,5% год к году). На международных направлениях услугами аэропорта воспользовались 6,29 млн человек (+14,6%).

Добавим, за январь-октябрь самыми популярными направлениями по России стали Москва, Симферополь, Сочи, а также Калининград и Екатеринбург. За рубеж пассажиры «Пулково» чаще всего летали в Анталью, Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, Минск и Париж.

Отметим, в конце октября «Пулково» перешел на зимнее расписание. Сезон продлится до 30 марта 2019 года включительно. В этот период в маршрутной сети аэропорта появится девять новых российских и зарубежных направлений.