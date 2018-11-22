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22.11.18 / 16:55 Новости / Петербург и Ленобласть

На ремонт дорог в Петербурге потратили 5 млрд рублей в этом году

И столько же намерены потратить в 2019 году

ремонт дорог

Фото АБН

В 2018 году в Петербурге был запланирован ремонт по 104 адресам общей протяженностью 152 км, а на сами работы было выделено порядка 5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил гендиректор СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслав Урусов.

По его словам, ремонтная кампания стартовала в апреле и проводилась в два этапа: до и после проведения Чемпионата мира по футболу. В настоящее время ремонт практически полностью завершен. Среди наиболее крупных отремонтированных улиц – Невский проспект, участки набережной Фонтанки и Зеленогорское шоссе.

Объем финансирования ремонтной программы на 2019 год также составит 5 млрд рублей, добавил Урусов. Работы намечены по 93 адресам протяженностью 132 км. В частности, дорожники планируют отремонтировать проспект Стачек, Гражданский и Заневский проспекты, а также проспект Просвещения, часть Выборгского шоссе и проспект Авиаконструкторов. В настоящий момент власти утверждают адресную программу.

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