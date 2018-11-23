Автобусы изменят маршрут до декабря из-за ремонта на Среднеохтинском Уже в это воскресенье

Автобусы №15, №22, №181 и №136 изменят маршруты до декабря из-за ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте у Большой Пороховской улицы. Об этом в пятницу сообщает «Пассажиравтотранс».

Маршруты изменятся с 25 ноября до 3 декабря. Автобус №15 будет ездить от Белорусской улицы по действующей трассе до Большой Пороховской, далее по проспекту Металлистов, Якорной улице, Красногвардейской площади, а дальше по действующей трассе. Такой маршрут будет в оба направления. Автобус по маршруту №22 будет курсировать от Стасовой по своему обычному направлению до Шоссе Революции, оттуда на Большеохтинский и далее по действующему маршруту. Автобус № 181 от площади Репина до Красногвардейской, далее по Большеохтинскому, шоссе Революции и по действующей трассе. Транспорт по маршруту № 136 от АС «Ручьи» будет ездить по привычному маршруту до проспекта Металлистов, оттуда по Металлистов до Якорной, Красногвардейской, и по действующей трассе (в оба направления).

Отметим, ремонт трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте начался в конце августа. Дата окончания ремонтных работа пока неизвестна.