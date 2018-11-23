Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2342,97; индекс РТС 1113,52

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,12% до 2342,97 пункта, индекс РТС потерял 2,18% и достиг 1113,52 пункта.

Как сообщила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, если к понедельнику внешняя конъюнктура не сгладится, рублевый индикатор быстро спустится к 2300 пунктам. По мнению эксперта, низ его потянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС сохраняется внутри краткосрочного коридора 1110-1135 пунктов и тоже имеет шансы на новую волну снижения.