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23.11.18 / 19:11 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2342,97; индекс РТС 1113,52

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,12% до 2342,97 пункта, индекс РТС потерял 2,18% и достиг 1113,52 пункта.

Как сообщила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, если к понедельнику внешняя конъюнктура не сгладится, рублевый индикатор быстро спустится к 2300 пунктам. По мнению эксперта, низ его потянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС сохраняется внутри краткосрочного коридора 1110-1135 пунктов и тоже имеет шансы на новую волну снижения.

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