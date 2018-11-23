ЦБ изменил план финансового оздоровления банка «Российский капитал» Санация продлится до 2025 года

Центробанк изменил план финансового оздоровления банка «Российский капитал». Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

Финансовую помощь банку окажет «Дом.рф» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Санация завершится в 2025 году.

Ранее «Российский капитал» просил о докапитализации на 22,9 млрд рублей. Банк входит в топ-40 российских банков по размеру активов. «Российский капитал» ушел на санацию в 2008 году, с 2009 года контролировался АСВ, пока не перешел под контроль «Дом.рф».