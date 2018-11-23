Все новости

23.11.18 / 17:46 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ изменил план финансового оздоровления банка «Российский капитал»

Санация продлится до 2025 года

Фото АБН

Центробанк изменил план финансового оздоровления банка «Российский капитал». Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

Финансовую помощь банку окажет «Дом.рф» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Санация завершится в 2025 году.

Ранее «Российский капитал» просил о докапитализации на 22,9 млрд рублей. Банк входит в топ-40 российских банков по размеру активов. «Российский капитал» ушел на санацию в 2008 году, с 2009 года контролировался АСВ, пока не перешел под контроль «Дом.рф».

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.