Все новости

23.11.18 / 09:07 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ лишил лицензии московский и краснодарский банки

Это «Русский ипотечный банк» и банк "Первомайский"

Фото АБН

Центробанк РФ отозвал лицензии у московского ООО «Русский ипотечный банк» и ПАО Банк «Первомайский». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

По данным ЦБ, «Русский ипотечный банк» не соблюдал законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Помимо этого, банк проводил сомнительные транзитные операции.

Регулятор напомнил, что в ноябре около 50% юрлиц ушли из банка, что привело к острому дефициту ликвидности. Однако руководство и собственники банка не приняли необходимых мер для стабилизации ситуации. Более того, по версии ЦБ, менеджмент банка выводил средства с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В свою очередь банк «Первомайский» также не исполнял банковское законодательство. В частности, закон о противодействии отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

Добавим, ЦБ также аннулировал лицензии обоих банков на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. «Русский ипотечный банк» и банк «Первомайский» являются участниками системы страхования вкладов. По данным АСВ, выплаты начнутся не позднее 7 декабря 2018 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.