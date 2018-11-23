ЦБ лишил лицензии московский и краснодарский банки Это «Русский ипотечный банк» и банк "Первомайский"

Центробанк РФ отозвал лицензии у московского ООО «Русский ипотечный банк» и ПАО Банк «Первомайский». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

По данным ЦБ, «Русский ипотечный банк» не соблюдал законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Помимо этого, банк проводил сомнительные транзитные операции.

Регулятор напомнил, что в ноябре около 50% юрлиц ушли из банка, что привело к острому дефициту ликвидности. Однако руководство и собственники банка не приняли необходимых мер для стабилизации ситуации. Более того, по версии ЦБ, менеджмент банка выводил средства с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В свою очередь банк «Первомайский» также не исполнял банковское законодательство. В частности, закон о противодействии отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

Добавим, ЦБ также аннулировал лицензии обоих банков на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. «Русский ипотечный банк» и банк «Первомайский» являются участниками системы страхования вкладов. По данным АСВ, выплаты начнутся не позднее 7 декабря 2018 года.