Смольный решил выделить участок у стадиона «Санкт-Петербург» под центр водных видов спорта На Южной дороге

Смольный решил выделить участок у стадиона «Санкт-Петербург» под центр водных видов спорта. Соответствующее решение принято в пятницу на совещании у вице-губернатора города Игоря Албина.

Центр должны построить на Южной дороге. Согласно проекту, планируется построить здание станции с флагштоком в 105 м. Также предполагается создание трибун, парковки и зоны подготовки судов к спуску. Инвестор – АО «Зенит-Арена».

Кроме этого, на совещании Албина одобрили предоставление участка на Кирочной улице для строительства девятиэтажного здания Российско-Словацкого культурно-делового центра. В нем хотят открыть театральный зал, детскую студию и другое. Общая площадь здания – 16 тыс. кв.м. Срок его строительства – 72 месяца.

Также на совещании рассмотрели другие заявления о предоставлении участка земли. В частности, порт «Морской фасад» попросил участок для здания таможенного досмотра, а также компания «Адлер» попросила участок для строительства объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания.

Добавим, в сентябре Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» подала заявку на покупку участка земли в Петербурге. Компания планировала расширить производство. «Полисан» хотел купить участок на улице Фучика. Площадь – 6,4 га.