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23.11.18 / 15:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Чемпионат России по спортивным танцам на колясках стартует в Петербурге в понедельник

Продлится два дня

Фото nnd.name

Чемпионат России по спортивным танцам на колясках стартует в Петербурге в понедельник, 26 ноября. Об этом в пятницу сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Мероприятие продлится два дня: 26-27 ноября. Организатор — Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках». Участие в чемпионате примут более 100 танцоров из 14 российских регионов.

Соревнования пройдут по 12 дисциплинам. По итогу чемпионата, будет сформирована сборная России по танцам на колясках на 2019 год.

Отметим, в прошлом году чемпионат также прошел в Петербурге. Он проходил два дня: 26 и 27 ноября. На основе соревнования сформировали сборную России на 2018 год.

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