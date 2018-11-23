Чемпионат России по спортивным танцам на колясках стартует в Петербурге в понедельник Продлится два дня

Чемпионат России по спортивным танцам на колясках стартует в Петербурге в понедельник, 26 ноября. Об этом в пятницу сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Мероприятие продлится два дня: 26-27 ноября. Организатор — Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках». Участие в чемпионате примут более 100 танцоров из 14 российских регионов.

Соревнования пройдут по 12 дисциплинам. По итогу чемпионата, будет сформирована сборная России по танцам на колясках на 2019 год.

Отметим, в прошлом году чемпионат также прошел в Петербурге. Он проходил два дня: 26 и 27 ноября. На основе соревнования сформировали сборную России на 2018 год.