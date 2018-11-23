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23.11.18 / 20:22 Новости / Россия и мир

Екатеринбург проиграл Осаке в борьбе за право проведения «Экспо-2025»

61 голос против 92

Екатеринбург проиграл японской Осаке в борьбе за право проведения всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». О результатах второго тура голосования стало известно в пятницу.

За Екатеринбург в финале голосования Международного бюро выставок было 61 «за». В пользу Осаки высказались 92 члена организации.

Напомним, помимо Осаки соперником Екатеринбурга был азербайджанский Баку. Он не смог пробиться из первого тура голосования.

Россия пока что ни разу не становилась хозяйкой «Экспо». В 2011 году Москва выдвигала Екатеринбург на право проведения «Экспо-2020», но тогда уральский город уступил Дубаю. В Японии «Экспо» проводилось неоднократно, последний раз – в 2005 году в Нагое.

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