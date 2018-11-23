«СР» в Петербурге просит врио Беглова вернуть трансляцию заседаний правительства

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» просит временно исполняющего обязанности губернатор Петербурга Александра Беглова вернуть на сайт правительства города прямую онлайн трансляцию заседаний Смольного. Об этом эсеры сообщили в пятницу.
Обращение Беглову отправила депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. «В настоящий момент с сожалением могу констатировать, что подобная практика Правительством Санкт-Петербурга не ведется. На официальном сайте, как правило, имеется только анонс заседания Правительства Санкт-Петербурга с информацией о прямой трансляции, однако сама трансляция отсутствует», — пишет Тихонова.
Тихонова также напоминает Беглову о том, что он сам просил депутатов более активно участвовать в городской жизни. Этому, по ее мнению, могут способствовать прямые трансляции заседаний Смольного.
Напомним, Александр Беглов провел заседание правительства Петербурга 30 октября. В ноябре ни одного заседания правительства пока что не проводилось.
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