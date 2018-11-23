«Нафтогаз» в очередной раз взыскал переплату «Газпрома» в счет долга Октябрьские выплаты

Украинский «Нафтогаз» в очередной раз взыскал переплату российской госкорпорации «Газпром» за транзит газа через территорию страны в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. О взыскании переплат за октябрь в «Нафтогазе» сообщили в пятницу.

В октябре перечисленная сумма в счет долга составила $3,8 млн. Осенью «Нафтогаз» начислил на погашение пени $18,3 млн за августовские и сентябрьские услуги транзита. В украинской компании пообещали в дальнейшем также перечислять переплату за транзит на погашение пени.

Напомним, суд в Стокгольме постановил взыскать с «Газпрома» $4,637 млрд в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом более ранних решений «Газпром» должен $3,56 млрд.