Ограничение движения на Беляевском мосту через реку Охта продлили до декабря До 7 декабря

Ограничение движения на Беляевском мосту через реку Охта продлили до декабря. Об этом в пятницу сообщили в ФКУ Упродор «Северо-Запад».

Три полосы моста внутреннего кольца откроют 5 декабря. В полном режиме движение восстановят 7 декабря.

Причина переноса – продление ремонта на КАД из-за выявленной необходимостью замены части одной из опор моста. Там установят новую подферменную площадку с усиленным армированием.

Напомним, мост открыли в 2006 году. Ремонт начался в октябре текущего года. Движение части полос перенесены на встречную полосу.