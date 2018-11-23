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23.11.18 / 18:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ограничение движения на Беляевском мосту через реку Охта продлили до декабря

До 7 декабря

Фото АБН

Ограничение движения на Беляевском мосту через реку Охта продлили до декабря. Об этом в пятницу сообщили в ФКУ Упродор «Северо-Запад».

Три полосы моста внутреннего кольца откроют 5 декабря. В полном режиме движение восстановят 7 декабря.

Причина переноса – продление ремонта на КАД из-за выявленной необходимостью замены части одной из опор моста. Там установят новую подферменную площадку с усиленным армированием.

Напомним, мост открыли в 2006 году. Ремонт начался в октябре текущего года. Движение части полос перенесены на встречную полосу.

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