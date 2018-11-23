Все новости

23.11.18 / 09:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Петербургу дождь с мокрым снегом вечером в пятницу

Температура воздуха составит до +3

Фото АБН

В пятницу, во второй половине дня в Петербурге ожидается местами дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозу синоптиков, столбик термометра днем поднимется до +1…+3 градусов. В целом будет облачная с прояснениями погода, а ветер умеренный.

Добавим, в субботу синоптики обещают небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. В городе также будет облачно с прояснениями. На дорогах ожидается гололедица, предупреждают специалисты.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.