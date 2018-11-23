Синоптики пообещали Петербургу дождь с мокрым снегом вечером в пятницу Температура воздуха составит до +3

В пятницу, во второй половине дня в Петербурге ожидается местами дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозу синоптиков, столбик термометра днем поднимется до +1…+3 градусов. В целом будет облачная с прояснениями погода, а ветер умеренный.

Добавим, в субботу синоптики обещают небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. В городе также будет облачно с прояснениями. На дорогах ожидается гололедица, предупреждают специалисты.