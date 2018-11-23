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23.11.18 / 15:17 Новости / Общество / Политика / Россия и мир

Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

Место не сообщается

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 20 декабря, начало намечено на 12:00. Об этом стало известно в пятницу.

Пресс-служба Кремля объявила о начале аккредитации журналистов на мероприятие. Место проведения в настоящий момент не раскрывается.

Добавим, большая пресс-конференция главы государства проходит ежегодно. Ранее о том, что она, возможно, состоится 20 декабря, говорил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, для этого последнее пленарное заседание в этом году парламентарии запланировали на 19 декабря.

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