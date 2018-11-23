К вечеру пробки в Петербурге остались только на Лиговском Где ТРЦ «Галерея»

К вечеру пробки на дорогах в Петербурге сохранились только на Лиговском проспекте при подъезде к площади Восстания. Об этом в 21:30 свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка растянулась более чем на 1 км. Максимальная скорость составляет 5 км/ч. Напомним, н Лиговском проспекте находится ТРЦ «Галерея», где с 23 по 25 ноября проходит акция «Черная пятница».

Напомним, около 17 часов уровень загруженности дорог Петербурга достигал семи-восьми баллов, согласно данным «Яндекс.Пробок». Проезд был затруднен по Невскому проспекту, Лиговскому проспекту, Большой Пушкарской улице, Садовой улице, набережной Фонтанки, Выборгской и Пироговской набережным. Водители в соцсетях обвиняли в пробках «Черную пятницу».