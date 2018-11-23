Ученые научились давать более точные прогнозы по дозам радиации в космосе Для планирования космических миссий

Ученые из Санкт-Петербургского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и финляндского университета Оулу научились давать более точные прогнозы по дозам радиации в космосе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Специалисты вузов сравнили данные спутникового эксперимента PAMELA и нейтронными мониторами. PAMELA измеряет спектры разных компонентов космического излучения, а нейтронные мониторы регистрируют вторичные частицы от взаимодействий космического излучения с ядрами атмосферы.

Благодаря соотнесению данных из обоих экспериментов, ученые могут давать прогнозы по дозам радиации в околоземном пространстве космоса. Это поможет планировать космические миссии, уточнил преподаватель Института ядерной физики и технологий «МИФИ» Сергей Колдобский в разговоре с РИА Новости.

Добавим, ранее астрономы обнаружили «сестру» Солнца. Эта звезда образовалась из того же материала, что и Солнце. Название этой звезды — HD186302. Она находится на расстоянии около 184 световых лет от Земли.