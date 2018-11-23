Прокуратура Петербурга нашла виновных в падении светофора на Ленинском В результате падения пострадал мужина

Прокуратура Красносельского района Петербурга обвинила «Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (ДОДД) в падении светофора на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

В сентябре текущего года на петербуржца упала светофорная колонка. Мужчина получил телесные повреждения. Надзорный орган начал проверку после жалобы на работу дирекции.

По версии ведомства, сварные швы конструкции истончились, из-за чего могла надломиться конструкция. Светофор начал действовать в 2008 году. С тех пор учреждение не проверяло качество швов и не реконструировало объект.

Отметим, прокуратура потребовала у директора учреждения устранить нарушения и причины их появления. Также был поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности.