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23.11.18 / 08:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Реконструкцию больницы на Чугунной улице планируют завершить до августа

А заключить контракт на выполнение работ – до февраля

Реконструкция больницы СПб ГБУЗ «Клиническая больница им. Святителя Луки», расположенная на Чугунной улице в Петербурге, должна быть завершена до 1 августа 2019 года. Об этом накануне сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина, который вместе с вице-губернатором Анной Митяниной провели совещание по этому вопросу.

При этом до 1 февраля комитет по строительству и СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» должны заключить контракт на строительно-монтажные работы. В свою очередь комитету по здравоохранению поручено включить объект в госпрограмму Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге».

Добавим, реконструкция больницы началась в 2014 году. В настоящее время осталось надстроить пятый этаж для размещения операционного блока, отделения реанимации и интенсивной терапии. Проектно-сметная документация была разработана ООО «Профиль». Документ уже получил одобрение Центра госэкспертизы. Кроме того, для завершения реконструкции в больнице предстоит смонтировать инженерные системы, лифт и медицинское оборудование.

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