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23.11.18 / 19:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд в Киеве снял арест с украинской дочки Сбербанка

И отменил еще одно постановление

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка на Украине. Решение было принято 20 ноября, о нем стало известно в пятницу.

Как пишет ТАСС, суд также отменил постановление частного исполнителя об запрете отчуждать в пользу государства движимое и недвижимое имущество банка, ликвидировать или реорганизовать юрлицо. Рения приняты на основании обращения «дочки» Сбербанка. Организация указала, что исполнитель в постановлениях неправильно написал ответчика по делу – должно быть не АО «Сбербанк», а РФ в лице министерства юстиции РФ.

Напомним, арест акций дочерних компаний российских банков на Украине – Сбербанка, ВТБ и «Внешэкономбанка» — произошел 5 сентября. Поводом стал иск украинских компаний. Истцы требовали компенсации за недвижимость в Крыму. В мае Гаагский суд постановил взыскать с России $159 млн по этому делу, к данному решению и апеллировали истцы.

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