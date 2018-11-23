Суд в Киеве снял арест с украинской дочки Сбербанка И отменил еще одно постановление

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка на Украине. Решение было принято 20 ноября, о нем стало известно в пятницу.

Как пишет ТАСС, суд также отменил постановление частного исполнителя об запрете отчуждать в пользу государства движимое и недвижимое имущество банка, ликвидировать или реорганизовать юрлицо. Рения приняты на основании обращения «дочки» Сбербанка. Организация указала, что исполнитель в постановлениях неправильно написал ответчика по делу – должно быть не АО «Сбербанк», а РФ в лице министерства юстиции РФ.

Напомним, арест акций дочерних компаний российских банков на Украине – Сбербанка, ВТБ и «Внешэкономбанка» — произошел 5 сентября. Поводом стал иск украинских компаний. Истцы требовали компенсации за недвижимость в Крыму. В мае Гаагский суд постановил взыскать с России $159 млн по этому делу, к данному решению и апеллировали истцы.