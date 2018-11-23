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23.11.18 / 14:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На «Сенной» и «Озерках» появились «умные» камеры

Таких камер в городе уже больше 5 тыс.

Фото АБН

На станциях «Сенная площадь» и «Озерки» установили системы интеллектуального видеонаблюдения. Об этом в пятницу сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Подобные видеокамеры могут контролировать наиболее удаленные уголки метрополитена. После анализа изображения система может распознать, идентифицировать и отследить движущийся объект в зоне видимости камеры. Таких приборов в Петербурге уже более 5 тыс.

Отметим, «умные» камеры активно используются в работе правоохранительных органов. До конца текущего года такие системы появятся на станциях «Улица Дыбенко» и «Гражданский проспект». При этом количество видеокамер составит 5,5 тыс

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