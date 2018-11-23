Все новости

23.11.18 / 22:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Верховный суд отказался рассматривать кассацию на решение по Грозовскому

Еще 21 ноября

Фото пресс-службы суда

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу Генпрокуратуры на приговор священнику Глебу Грозовскому. Об этом в Верховном суде сообщили в пятницу.

Как пишет «Интерфакс», автором кассации стал заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек. Отказ был вынесен 21 ноября.

Напомним, в январе Приозерский городской суд приговорил священника Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима. В октябре Генпрокуратура подала в Верховный суд представление о смягчении приговора. Грозовского признали виновным по статье о надругательстве над детьми в 2009 и 2014 годах. Свою вину обвиняемый не признал. При этом пока что Грозовского не лишили церковного сана, хотя вынесенный ему приговор вступил в законную силу, отмечает «Интерфакс».

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.