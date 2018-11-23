Верховный суд отказался рассматривать кассацию на решение по Грозовскому Еще 21 ноября

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу Генпрокуратуры на приговор священнику Глебу Грозовскому. Об этом в Верховном суде сообщили в пятницу.

Как пишет «Интерфакс», автором кассации стал заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек. Отказ был вынесен 21 ноября.

Напомним, в январе Приозерский городской суд приговорил священника Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима. В октябре Генпрокуратура подала в Верховный суд представление о смягчении приговора. Грозовского признали виновным по статье о надругательстве над детьми в 2009 и 2014 годах. Свою вину обвиняемый не признал. При этом пока что Грозовского не лишили церковного сана, хотя вынесенный ему приговор вступил в законную силу, отмечает «Интерфакс».