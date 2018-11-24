Врио губернатора Петербурга Беглов поручил усилить борьбу с должниками по алиментам И решить проблему передвижных маммографов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил усилить борьбу с должниками по алиментам. Соответствующее поручение он дал социальному блоку правительства во время встречи с «Женским альянсом».

Также Беглов поручил решить проблему нехватки передвижных маммографов и разработать дополнительные меры поддержки одиноких матерей. Кроме этого, врио губернатора подтвердил, что город будет способствовать продвижению законов против домашнего насилия и за развитие социального предпринимательства.

Добавим, также в субботу Беглов дал ряд поручений о развитии социальной инфраструктуры Петербурга. В частности, он потребовал подготовить генеральные схемы по размещению детских садов, школ и поликлиник. Схемы должны учитывать уже действующие объекты и планирующиеся.