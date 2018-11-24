Испания решила проголосовать за Brexit Голосование пройдет в воскресенье

Испания решила проголосовать за соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом в субботу сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес.

Также Испания намерена проголосовать за декларацию о будущих отношениях, передает РИА Новости слова Санчеса. Он заявил, что проинформировал короля о достижении соглашения по Гибралтару. Великобритания и Европа согласились с требованиями Испании, добавил Санчес.

Напомним, в воскресенье пройдет заседание Европейского совета. В нем примут участие представители 27 стран. Они должны одобрить Brexit и декларацию о будущих отношениях. Санчес в пятницу заявил, что Испания не будет голосовать «за» по вопросам без решения «гибралтарского вопроса».