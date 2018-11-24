Все новости

24.11.18 / 10:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Mail.Ru Group решила закрыть сервис сравнения цен

Mail.Ru Group решила закрыть сервис сравнения цен «Товары@Mail.Ru». Об этом стало известно в пятницу вечером от двух источников на рынке электронной коммерции.

Источники сослались на письмо, которое компания направила магазинам-партнерам. В нем сообщается о закрытии сервиса 24 декабря, передает РБК. В письме Mail.Ru Group заявила, что приостановит прием заявок на регистрацию новых участников и закроет приме платежей с 23 декабря.

Представитель пресс-службы компании подтвердил «Ведомостям» информацию о закрытии сервиса. Он отметил, что такие сервисы больше не популярный у пользователей — Mail.Ru Group решила сосредоточиться на успешных проектах электронной коммерции.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.