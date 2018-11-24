Mail.Ru Group решила закрыть сервис сравнения цен

Mail.Ru Group решила закрыть сервис сравнения цен «Товары@Mail.Ru». Об этом стало известно в пятницу вечером от двух источников на рынке электронной коммерции.

Источники сослались на письмо, которое компания направила магазинам-партнерам. В нем сообщается о закрытии сервиса 24 декабря, передает РБК. В письме Mail.Ru Group заявила, что приостановит прием заявок на регистрацию новых участников и закроет приме платежей с 23 декабря.

Представитель пресс-службы компании подтвердил «Ведомостям» информацию о закрытии сервиса. Он отметил, что такие сервисы больше не популярный у пользователей — Mail.Ru Group решила сосредоточиться на успешных проектах электронной коммерции.