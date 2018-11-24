Продажи китайских автомобилей в России в октябре выросли на 14% год к году До 3,58 тыс. машин

Продажи китайских автомобилей в России в октябре выросли на 14% год к году. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц реализовано 3 581 автомобиль. Самой популярной маркой стал Lifan – продано 1,45 тыс. машин. Показатель снизился на 20% год к году.

Марка Chery стала второй по популярности – 505 автомобилей с падением спроса на 1% год к году. Третье место занял Geely – 384 машины. Продажи марки выросли на 115% год к году.

Отметим, ранее консалтинговая компания LMC Automotive заявила о падении продаж легковых автомобилей на мировом рынке в октябре. Показатель снизился на 3,8% год к году. Всего было продано 7,7 млн «легковушек».