В двух районах Петербурга нарушено теплоснабжение Почти без отопления 300 домов

В двух районах Петербурга нарушено теплоснабжение. Об этом в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили в субботу.

В ночь на субботу дала течь труба у дома №100 на Октябрьской набережной, передает «Фонтанка». Аварийная бригада работает на месте с 4:00 часов. Отопление на пониженных параметрах подается в 108 жилых домов. «Теплосеть» планирует завершить работы в ночь на воскресенье.

Кроме этого, аналогичная ситуация произошла у дома №119 на Ленинском проспекте. Там бригада работает с 9:00 часов. В зоне аварии – 206 домов. Работы планируется закончить к 6:00 часов воскресенья.

Отметим, ранее в Петербурге прорвало трубу на Московском проспекте. Авария произошла рядом с Сенной площадью. Кипяток заливал проезжую часть. Аварийная бригада перекрыла одну полосу движения.