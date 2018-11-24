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24.11.18 / 15:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Россельхознадзор решил ввести запрет на поставки с четырех предприятий Беларуси

Фото с сайта: vesti.ru

Россельхознадзор решил ввести запрет на поставки с четырех предприятий Беларуси. Об этом российское ведомство сообщило в субботу.

Ограничение вступит в силу 24 ноября. Россельхознадзор проверил предприятия и обнаружил на них повторные нарушения. В частности, в продуктах присутствовали ветеринарные препараты и антибиотик. Под запрет попали колбасные изделия из птицы «Беловежских деликатесов», мясо птицы «Витебской бройлерной птицефабрики», продукция птицефабрики «Дружба» и говядине «Слуцкого мясокомбината».

Отметим, ранее Россельхознадзор уже запрещал ввоз продукции с других проедприятий Беларуси. В частности, с других птицефабрик и молочных производств. В настоящий момент под запретом продукция более 600 предприятий Беларуси.

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