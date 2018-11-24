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24.11.18 / 18:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов поручил комитетам разработать генеральные схемы развития социнфраструктуры

Фото АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил комитетам разработать генеральные схемы развития социальной инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в администрации губернатора города.

Поручения касаются комитетов по здравоохранению и образованию, а также других отраслевых органов власти. Координатор работы – комитет по градостроительству и архитектуре. Ведомствам необходимо отразить в схемах существующие объекты социальной инфраструктуры и отразить планы по созданию новых детских садов, школ и поликлиник. Эти планы должны опережать темпы жилищного строительства. Подготовить схемы необходимо до принятия Генплана.

Кроме этого, Беглов поручил создать план на ближайшие три года. В нем необходимо учесть потребности всех районов города по социальным объектам и возможности бюджета города.

Добавим, в октябре ЗакС попросил Смольный выдать деньги на ремонт пришкольных стадионов. Инициаторы – депутаты Денис Четырбок и Михаил Барышников. По словам Четырбока, в Петербурге построено 619 пришкольных стадионов. На них требуется проводить ежегодные текущие работы.

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