В Кировске Ленобласти нарушено водоснабжение

В Кировске Ленинградской области нарушено водоснабжение. Об этом в субботу сообщили в правительстве региона.
Авария водопровода с холодной водой произошла на пересечении улиц Набережная и Северная. В настоящий момент бригады ГУП «Леноблводоканал» ремонтируют трубу. Организация планирует закончить работы к 22:00 часов.
В администрации отметили, что жилые дома Кировска обеспечены горячим водоснабжением. В медицинские учреждения организована доставка холодной воды, уточнили в правительстве.
Отметим, в ночь на субботу в Петербурге произошло две аварии с трубами. В более чем 300 жилых домов отопление подается на пониженных параметрах.
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