В Кировске Ленобласти нарушено водоснабжение Работы по его восстановлению уже идут

В Кировске Ленинградской области нарушено водоснабжение. Об этом в субботу сообщили в правительстве региона.

Авария водопровода с холодной водой произошла на пересечении улиц Набережная и Северная. В настоящий момент бригады ГУП «Леноблводоканал» ремонтируют трубу. Организация планирует закончить работы к 22:00 часов.

В администрации отметили, что жилые дома Кировска обеспечены горячим водоснабжением. В медицинские учреждения организована доставка холодной воды, уточнили в правительстве.

Отметим, в ночь на субботу в Петербурге произошло две аварии с трубами. В более чем 300 жилых домов отопление подается на пониженных параметрах.