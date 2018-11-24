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24.11.18 / 17:54 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кировске Ленобласти нарушено водоснабжение

Работы по его восстановлению уже идут

Фото АБН

В Кировске Ленинградской области нарушено водоснабжение. Об этом в субботу сообщили в правительстве региона.

Авария водопровода с холодной водой произошла на пересечении улиц Набережная и Северная. В настоящий момент бригады ГУП «Леноблводоканал» ремонтируют трубу. Организация планирует закончить работы к 22:00 часов.

В администрации отметили, что жилые дома Кировска обеспечены горячим водоснабжением. В медицинские учреждения организована доставка холодной воды, уточнили в правительстве.

Отметим, в ночь на субботу в Петербурге произошло две аварии с трубами. В более чем 300 жилых домов отопление подается на пониженных параметрах.

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