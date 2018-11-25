Американцы потратили в онлайн-магазинах более $6 млрд в «черную пятницу» Это на 23% больше, чем в прошлом году

По данным Adobe Analytics, жители США потратили на товары онлайн-магазинов в «черную пятницу» порядка $6,22 млрд в 2018 году. Об этом накануне передает телеканал CNBC News.

Год к году показатель вырос на 23,6%, отмечают эксперты. Как поясняет CNBC, представленные данные отражают ситуацию по покупкам в 80% крупнейших американских интернет-магазинах, в том числе Amazon и Walmart.

В Adobe Analytics также заметили рост выручки онлайн-площадок, полученной в результате покупок с мобильных устройств, — 33,5% (около $2 млрд). В прошлом году доля таких продаж составляла 29,1%.

Добавим, «черная пятница» — акция, которая следует за празднованием Дня благодарения в США. В этот день стартует сезон рождественских скидок. В России устраивать распродажи в «черную пятницу» начали несколько лет назад.