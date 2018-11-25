Все новости

25.11.18 / 12:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Американцы потратили в онлайн-магазинах более $6 млрд в «черную пятницу»

Это на 23% больше, чем в прошлом году

По данным Adobe Analytics, жители США потратили на товары онлайн-магазинов в «черную пятницу» порядка $6,22 млрд в 2018 году. Об этом накануне передает телеканал CNBC News.

Год к году показатель вырос на 23,6%, отмечают эксперты. Как поясняет CNBC, представленные данные отражают ситуацию по покупкам в 80% крупнейших американских интернет-магазинах, в том числе Amazon и Walmart.

В Adobe Analytics также заметили рост выручки онлайн-площадок, полученной в результате покупок с мобильных устройств, — 33,5% (около $2 млрд). В прошлом году доля таких продаж составляла 29,1%.

Добавим, «черная пятница» — акция, которая следует за празднованием Дня благодарения в США. В этот день стартует сезон рождественских скидок. В России устраивать распродажи в «черную пятницу» начали несколько лет назад.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.