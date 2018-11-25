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25.11.18 / 20:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин: «Роскосмос» — рекордсмен по масштабам финансовых нарушений

Нарушения дисциплины, закупок и воровство

Фото АБН

Госкорпорация «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам нарушений в финансовой сфере. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-1», программа вышла в воскресенье.

В корпорации есть нерациональные траты, проблемы с дисциплиной, приводит его слова ТАСС. Также неверно проводятся процедуры закупок, завышены цены, много средств «омертвлено» на недостроенные и простаивающие объекты, уточнил Кудрин. «Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — отметил он.

Ранее Счетная палата сообщала, что по итогам прошлого года обнаружила 151 факт нарушений в работе «Роскосмоса». Их общая сумма составила порядка 785,5 млрд рублей, уточняет ТАСС. В свою очередь руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин попросил аудиторов проверить предприятия отрасли. Помимо этого, он утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

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