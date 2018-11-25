Курс биткоина обвалился ниже $4 тыс. впервые с 2017 года Падение составило 13%

Биткоин торгуется ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные отраслевого портала CoinMarketCap, который анализирует данные более чем 20 бирж.

По фиксингу на 11:45 по московскому времени, курс опустился на 13,05% и составляет $3769,62 за монету. Согласно данным ресурса, в минусе торгуются почти все из 100 крупнейших по капитализации криптовалют.

Добавим, в начале недели биткоин «просел» ниже психологической отметки в $5 тыс. Как ранее отмечало Reuters, курс обвалился более чем на 75% с начала года. Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина достигал $20 тыс. После этого он начал снижаться.