Рабочая неделя в Петербурге начнется со снегопада Температура воздуха днем опустится до -2 градусов

Последняя неделя осени начнется в Петербурге с небольшого снега. Такие данные в воскресенье приводит Северо-Западное УГМС.

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в пределах 0…-2 градусов. На дорогах ожидается местами гололедица.

Ранее ГУ МЧС по Петербургу дало автомобилистам рекомендации по действиям в гололедицу. В частности, специалисты советуют выбирать зимнюю резину с металлическими шипами. Кроме того, водителям следует соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией.