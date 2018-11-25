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25.11.18 / 15:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Рабочая неделя в Петербурге начнется со снегопада

Температура воздуха днем опустится до -2 градусов

Фото АБН

Последняя неделя осени начнется в Петербурге с небольшого снега. Такие данные в воскресенье приводит Северо-Западное УГМС.

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в пределах 0…-2 градусов. На дорогах ожидается местами гололедица.

Ранее ГУ МЧС по Петербургу дало автомобилистам рекомендации по действиям в гололедицу. В частности, специалисты советуют выбирать зимнюю резину с металлическими шипами. Кроме того, водителям следует соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией.

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