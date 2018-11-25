Продажи Nissan Qashqai в России выросли почти на 50% в октябре Модель стала бестселлером марки

По итогам октября продажи Nissan Qashqai в России составили более 2,2 тыс. единиц, что на 49% больше в годовом выражении. Такие данные в воскресенье приводит «Автостат».

Как отмечает агентство, модель стала бестселлером марки в предыдущем месяце. Второе место у внедорожника Nissan X-Trail с показателем 2,1 тыс. проданных авто (+28% год к году).

Добавим, всего в октябре на российском рынке было продано около 7 тыс. автомобилей Nissan. Это на 11% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев продажи автопроизводителя выросли на 9%. Показатель составил порядка 65 тыс. авто.