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25.11.18 / 13:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Reuters: Сечин упрекнул президента Венесуэлы в задержках поставок нефти

Встреча якобы не была публичной

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться ему на задержки в поставках нефти. Об этом накануне передает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что мероприятие не было публичным. По словам собеседников издания, Сечин и еще несколько руководителей «Роснефти» встретились с представителями венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Сечин также встретился с Мадуро, которого упрекнул в отставании от графика поставок, уточняет агентство. Во время переговоров глава российской компании якобы предоставил информацию, согласно которой Венесуэла «выполняет свои обязательства» перед Китаем, но не выполняет перед Россией, рассказал источник.

«Роснефть» и PDVSA не прокомментировали информацию. Помимо этого, источники Reuters сообщили, что китайская делегация также была на этой неделе в Каракасе.

Добавим, по данным агентства, за январь-август этого года PDVSA поставила китайским фирмам 463 тыс. баррелей. Объем поставок российским компаниям за указанный период составил 176,6 тыс. баррелей.

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