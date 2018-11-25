Новое здание роддома №9 в Петербурге должно быть сдано в 2019 году – Смольный Деньги выделены

Новое здание роддома №9 в Московском районе Петербурга должно быть введено в эксплуатацию в 2019 году. Об этом накануне сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

Он отметил, что все необходимое финансирование город для этого предоставил. Как уточнили в пресс-службе Смольного, объект проектировался в 2011 году, в настоящее время он не соответствует современным требованиям. Накануне было принято решение о достройке второго корпуса роддома с учетом выявленных замечаний.

Помимо этого, обсуждается возможность создания на базе роддома №9 городского перинатального центра. Однако пока решение не принято.

Добавим, в Петербурге уже работает два перинатальных центра федерального подчинения — на базе медицинского Центра им. В.А. Алмазова и Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. По итогам 2017 года их специалисты приняли более 4 тыс. родов. Это 6% от общего числа появления на свет детей в городе.