СМИ: Первый транш по новой программе МВФ для Украины составит $1,5 млрд Второй и третий – якобы по $1,2 млрд

Первый транш по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) для Украины составит порядка $1,5 млрд. Об этом накануне передает «Украинские новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, второй и третий транши составят по $1,2 млрд. Всего до конца 2018 года Киев может привлечь более $2,5 млрд, добавляет издание.

Добавим, в октябре МВФ достиг договоренностей с Украиной о новой программе помощи. Общий объем программы составил около $3,9 млрд. Новый кредит рассчитан на 14 месяцев. Предполагается, что средства в том числе направят на снижение инфляции, проведение реформ по укреплению налогового администрирования, а также финансового и энергетического секторов.