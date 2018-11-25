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25.11.18 / 18:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Из-за прорыва трубы в Кировском районе Петербурга без тепла остались 32 дома

Работы обещают завершить к утру 26 ноября

Фото: maloarhangelsk.ru

Возле дома 42 на улице Зины Портновой в Кировском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой – без тепла остались 32 дома. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы, информацию подтвердили в «Теплосети Петербурга».

В организации уточнили, что авария произошла на трубопроводе 250 мм, передает «Форпост Северо-Запад». В связи с проведением ремонтных работ в ближайших домах теплоснабжение поступает на пониженных параметрах. Уточняется, что горячая вода есть.

Как рассказали в «Теплосети», аварийная бригада начала работы около 16:00. Их планируют завершить к 05:00 26 ноября.

Отметим, авария на этой же улице произошла на прошлой неделе. Тогда из-за прорыва трубы без тепла остались более 200 домов. Горячее водоснабжение не отключали.

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