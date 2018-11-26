Все новости

26.11.18 / 15:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

БФК одобрил законопроект о бюджете Петербурга на 2019 год

И о бюджете территориального фонда ОМС

бюджет

Коллаж АБН

Бюджетно-финансовый комитет рассмотрел и одобрил законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленный к третьему чтению в ЗакСе. Об этом в ЗакСе сообщили в понедельник.

Комитет порекомендовал депутатам петербургского парламента принять закон в третьем чтении. Доходы бюджета составят 591,833 млрд рублей, расходы – 643,793 млрд рублей, дефицит 51,969 млрд рублей. Также БФК одобрил законопроект бюджета петербургского фонда ОМС. Согласно документу, доходы и расходу ТФОМС сбалансированы в сумме 108,833 млрд рублей.

Отметим, также на заседании комитет рассмотрел проект федерального закона о внесении изменений в бюджетный кодекс РФ. Документ на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ. Комитет решил поддержать законопроект, но добавить предложения петербургских парламентариев. ЗакС подготовит поправки ко второму чтению в Госдуме.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.