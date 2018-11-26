БФК одобрил законопроект о бюджете Петербурга на 2019 год И о бюджете территориального фонда ОМС

Бюджетно-финансовый комитет рассмотрел и одобрил законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленный к третьему чтению в ЗакСе. Об этом в ЗакСе сообщили в понедельник.

Комитет порекомендовал депутатам петербургского парламента принять закон в третьем чтении. Доходы бюджета составят 591,833 млрд рублей, расходы – 643,793 млрд рублей, дефицит 51,969 млрд рублей. Также БФК одобрил законопроект бюджета петербургского фонда ОМС. Согласно документу, доходы и расходу ТФОМС сбалансированы в сумме 108,833 млрд рублей.

Отметим, также на заседании комитет рассмотрел проект федерального закона о внесении изменений в бюджетный кодекс РФ. Документ на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ. Комитет решил поддержать законопроект, но добавить предложения петербургских парламентариев. ЗакС подготовит поправки ко второму чтению в Госдуме.