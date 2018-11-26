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26.11.18 / 10:11 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2344,38; индекс РТС 1115,68

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2344,38 пункта, индекс РТС составил 1115,68 пункта.

После открытия в зеленой зоне российские бенчмарки резко ушли в минус. Индекс Мосбиржи по фиксингу на 10:08 по московскому времени торгуется в минусе на 0,82% у отметки 2323,68 пункта, индекс РТС опустился на 1,22% до отметки 1100,03 пункта.

Как пишет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, информационный фон перед открытием рынка российских акций противоречивый. «С одной стороны, восстанавливаются после падения нефтяные котировки. С другой – фактором давления на котировки может стать обострение ситуации в Керченском проливе и в целом в отношениях с Украиной. Есть риск, что негатив пересилит, и рынок откроется снижением», — говорит Иосуб. Вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2320-2365 пунктов, по индексу РТС — в границах 1100-1125 пунктов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,5-66,9 рубля, для европейской валюты — 74,3-75,8 рубля.

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