ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей Размер тарифа будет зависеть от суммы перевода, в 2019 году будет все бесплатно

Центробанк России утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей. Сообщение об этом появилось на сайте ЦБ в понедельник.

Размер тарифа будет зависеть от суммы перевода. Оператором и расчетным банком системы будет Центробанк, а платежно-клиринговым центром – Национальная система платежных карт. В ЦБ высказывают надежду, что комиссии для населения за переводы средств станут сильно ниже.

Напомним, система быстрых платежей заработает с 1 января следующего года. В 2019 году переводы будут проходить бесплатно, в 2020 году комиссия будет составлять от одного до шести рублей. Система позволяет осуществлять мгновенные платежи по таким идентификаторам, как номер телефона. При этом перевод не будет привязан к банковским счетам отправителя и получателя.