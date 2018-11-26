Все новости

26.11.18 / 16:35 Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

Размер тарифа будет зависеть от суммы перевода, в 2019 году будет все бесплатно

Фото АБН

Центробанк России утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей. Сообщение об этом появилось на сайте ЦБ в понедельник.

Размер тарифа будет зависеть от суммы перевода. Оператором и расчетным банком системы будет Центробанк, а платежно-клиринговым центром – Национальная система платежных карт. В ЦБ высказывают надежду, что комиссии для населения за переводы средств станут сильно ниже.

Напомним, система быстрых платежей заработает с 1 января следующего года. В 2019 году переводы будут проходить бесплатно, в 2020 году комиссия будет составлять от одного до шести рублей. Система позволяет осуществлять мгновенные платежи по таким идентификаторам, как номер телефона. При этом перевод не будет привязан к банковским счетам отправителя и получателя.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.