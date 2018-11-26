До конца года в Петербурге появится 10 электробусов с Wi-Fi и портами для зарядки смартфонов Также транспорт будет приспособлен для маломобильных пассажиров

До конца 2018 года в Петербурге должны появиться еще десять электробусов с динамической подзарядкой. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по транспорту.

Согласно техзаданию, транспорт должен быть оборудован системой увеличенного автономного хода протяженностью не менее 15 км, а также иметь полностью низкий пол. Кроме того, троллейбусы будут оснащены системой информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп, а также откидными аппарелями для облегчения посадки и высадки пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями.

Помимо этого, электробусы будут оснащены Wi-Fi, системами видеорегистрации и USB-портами для зарядки гаджетов. Благодаря системе электронного контроля оплаты проезда, расплатиться в таком транспорте можно будет с помощью банковском карты или смартфона.

Добавим, электробусы – это троллейбусы c увеличенным автономным ходом: они могут проходить часть маршрута без подсоединения к контактной сети. Электробусы появились в Петербурге в прошлом году. В настоящий момент они курсируют по семи маршрутам в Приморском, Красносельском, Калининском, а также Выборгском, Невском и Красногвардейском районах города.