Смольный отложил 8 млрд рублей на поиск нового подрядчика для Фрунзенского радиуса В «Метрострое» говорят, что размещение запроса идет с грубыми нарушениями

Дирекция транспортного строительства Петербурга внесла в график закупок тендер на 8,2 млрд рублей для поиска нового подрядчика на строительстве станций Фрунзенского радиуса. Об этом стало известно накануне.

Как пишет «Фонтанка», в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) пояснили, что поиск нового подрядчика может начаться сразу после 20 декабря. При этом в КРТИ надеются, что расторжение контракта не потребуется, но оговаривают, что если «Метрострой» не закончит работы до 20 декабря, то «заказчик будет вынужден рассмотреть вопрос о расторжении госконтракта согласно 44 ФЗ».

В «Метрострое» говорят, что размещение запроса предложений по достройке проходит с нарушениями, и называют три причины. Во-первых, запрос размещает ДТС, которая не является распределителем бюджетных средств, во-вторых, запрос разместили при наличии действующего контракта, в-третьих, сумма контракта превышает сумму незавершенных работ. Также «Метрострой» собирается предъявить претензии Смольному по условиям, которые сделали невозможными своевременную сдачу работ.

Отметим, ранее в Смольном говорили, что «Метрострой» не справится с завершением Фрунзенского радиуса в срок. Также вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что вскоре у «Метростроя» появятся конкуренты на рынке метростроения в городе.

Фрунзенский радиус обещали сдать в середине года, но продлили срок до конца года. Затем было заключено допсоглашение, которое позволяет отодвинуть сроки на весну 2019 года.