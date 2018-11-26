В Петербурге горит магазин Bosco на Петроградке Службы прибыли на место происшествия

В Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны, 15 горит здание магазина Bosco. Об этом в понедельник сообщили очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на место происшествия прибыли пожарная служба и служба скорой помощи. В настоящий момент о пострадавших ничего неизвестно.





Напомним, в конце мая текущего года в Петербурге загорелся торговый центр «Пассаж» на Невском проспекте. На место происшествия выехали 107 пожарных на 24 расчетах. Судя по фотографиям очевидцев, источник дыма находился внутри двора. Во время пожара никто не пострадал.