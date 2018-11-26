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26.11.18 / 09:45 Новости / Политика / Россия и мир

Керченский пролив открыли для гражданских судов

Закрывали накануне

Движение по Керченскому проливу открыли для гражданских судов. Об этом в понедельник сообщили в организации «Крымские морские порты».

Точное время открытия пролива для прохода судов не называется. Керченский пролив закрыли в воскресенье днем в целях безопасности, пишет «Интерфакс».

Напомним, накануне утром, как заявляет ФСБ, в территориальные воды РФ вошли три украинских военных судна. По сообщению российской силовой структуры, они не подчинялись приказам российских пограничников. В результате судна обстреляли и протаранили. Украинская сторона говорит о нескольких – от двух до шести – жертвах из числа моряков. Верховная рада Украины в понедельник рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. Россия созвала экстренное совещание Совбеза ООН, оно состоится также в понедельник.

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