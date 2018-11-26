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26.11.18 / 09:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Козак поручил переподписать инвестконтракты с BMW и Hyundai

А также с «ГАЗом» и «Автотором»

Коллаж АБН

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подписать на старых условиях специальные инвестиционные контракты с четырьмя компаниями – с «ГАЗом», «Автотором», а также российскими «дочками» BMW и Hyundai. Об этом в понедельник пишут СМИ со ссылкой на копию протокола совещания у Козака.

Как пишут «Ведомости», точная дата подписания не называется. При этом Козак подчеркнул, что если успеть сделать это в текущем году, то ставка НДС для компаний составит 18%, а не 20%. Как уточняет РБК, автопроизводители должны получить один и тот же объем преференций, который ограничивается перечнем налоговых льгот и гарантирует инвестору отсутствие ухудшения условий ведения бизнеса на время действия договора.

По данным ТАСС, заявки инвесторов на СПИК разрешили рассматривать, ограничиваясь проверкой документов, а не применяя субъективную оценку. Российские министерства также должны обеспечить предоставление субсидий на использование энергоресурсов, на затраты, связанные с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по нормам «Евро-4» и «Евро-5» и на затраты на «содержание рабочих мест» всем автопроизводителям и не считать их порождающими обязательства по СПИК.

Напомним, в конце июня Козак заморзил решения по специнвестконтрактам. Тогда у Козака возникли вопросы к специнвестконтрактам из-за непрозрачности механизма их заключения и нецелесообразности некоторых контрактов. Механизм хотели запустить только после того, как будут подготовлены новые законопроекты, регулирующие правила работы инвесторов. Ожидалось, что первые новые контракты заключат не раньше конца I квартала 2019 года. Соглашения дают компаниям льготы и преференции в обмен на достижение определенного уровня локализации и на инвестиции в предприятия.

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