В Смольном не подтвердили информацию о повышении тарифов на проезд со следующего года Вопрос будет рассмотрен формально

В комитете по тарифам администрации Петербурга не подтвердили информацию о возможном росте цен на проезд в общественном транспорте со следующего года. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Коптин.

По словам Коптина, вопрос будет рассматриваться формально, передает «Фонтанка». Будет предложено заморозить цены.

Ранее «Справедливая Россия» обнародовала ответ от комитета по тарифам на свое обращение с просьбой сохранить текущие тарифы на проезд в общественном транспорте. В документе сказано, что повышение цен будет обсуждаться на совещании у врио губернатора 10 декабря текущего года.

Напомним, в конце августа текущего года на совещании по подготовке к рассмотрению законопроекта о бюджете следующего года глава комитета по тарифам объявил о возможном повышении тарифов на 2019 год. Затем 31 октября 2018 года на встрече с петербургским парламентом врио губернатора Александр Беглов заявил о том, что цены на проезд повышаться не будут. Также сообщалось, что «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» направили в Смольный заявки на пересмотр стоимость разового проезда.